20 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:04 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

«Канал Стамбул» — это предательство страны»

Как передается газета Sözcü, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что будет продолжать свою борьбу в рамках диспутов по проекту «Канал Стамбул». Мэр говорит: «Инвестировать в него — это позор и грех, когда город имеет столько проблем. Это предательство имеющего такую давнюю историю Стамбула, наших предков, наших граждан, великого султан Мехмета Завоевателя, Мустафы Кемаля Ататюрка и всей страны». Затронув тему проблем с водой в Стамбуле, Имамоглу сказал, что засуха является фактом, а заполняемость водохранилищ снизилась до 27%. Мэрия предупредила общественность и приняла необходимые меры предосторожности. Как отметил Имамоглу, «теперь инвестируем в это. Ученые говорят, что это самый засушливый год за последние 92 года во Фракийском регионе. Мы должны быть очень осторожны, мы прилагаем усилия для того, чтобы морская вода была пригодной для питья. Мы рассматриваем возможность получения технической поддержки из-за рубежа в этом вопросе».

225 иранских депутатов резко отреагировали на Эрдогана

Согласно газете Karar, стихотворение, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал на военном параде в Баку, стало причиной напряженности между Тегераном и Анкарой. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отреагировал следующими словами: «Никто не сказал Эрдогану, что стихотворение, которое он случайно прочитал в Баку, связано с принудительным отделением северных районов реки Арас от основной территории Ирана!». Посол Турции в Тегеране Дерья Орс была вызвана в МИД Ирана. 225 из 286 депутатов иранского парламента опубликовали совместное письмо, в котором осудили Эрдогана за его поэтический выбор. По данным иранского официального информационного агентства IRNA, текст письма, подписанный депутатами, содержал слова о том, что «мы решительно осуждаем использование невообразимого и неожиданного сепаратистского слога Эрдоганом, от которого ожидалось установление добрососедства, единства исламского мира, а также мира и стабильность в регионе». В письме также было упомянуто о том, что все, кто живет на территории Ирана, являются одной и единой нацией.

Парламент Ирана (сс) Mahdi Sigari. ypa.ir

Скандал из-за шпионов между Турцией и Грецией

Как сообщает медиапортал TR724, между Турцией и Грецией вновь нарастает напряжение, которое снизилось после саммита ЕС. Согласно израильской газете Yedioth Ahronot и Agence France-Presse, в прессу просочилась информация о задержании двух греческих граждан с острова Родос. Упомянутые лица якобы шпионили в пользу Турции и передавали ей данные. Как было отмечено греческими изданиями, один из задержанных работал на пароме между Родосом и островом Мейисти, а второй — в генеральном консульстве Турции на Родосе. Высказано предположение, что паромщик обеспечивал мобильность и вел разведку в море, передавая сведения должностному лицу, работающему в генконсульстве. Один из наиболее популярных греческих журналистов отметил, что паромщик фотографировал греческие военные корабли.

Оборонная система исламских государств

Как передает Artıgerçek, турецкая ассоциация стратегических исследований ASSAM, председателем Совета директоров которой является Аднан Танрыверди, провела 4-й Конгресс исламского единства на тему «Оборонная система конфедерации ASRIKA (Азия-Африка)». Танриверди является основателем базирующейся в Турции военной консалтинговой компании SADAT (специальный проект турецких властей), бывшим военным советником Эрдогана, генералом в отставке. На конгрессе он определил «оборонную систему» исламских стран. Основанная Танрыверди в 2011 году ASSAM ежегодно с 2017 года организует «Международные конгрессы исламского союза». На них было принято решение о создании «Конфедерации исламских стран» и подготовлен проект конституции.

В Стамбуле удвоилось количество смертей

Как передается газета BirGün со ссылкой на Reuters, несмотря на введение комендантского часа в Турции, число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов всё равно продолжает расти. В сутки в Турции погибает до 235 человек. Это самый высокий показатель смертей за всё время. Эксперты считают при этом, что на самом деле летальных исходов намного больше, чем говорится официально. Reuters поделилось фотографиями со стамбульских кладбищ, где хоронят погибших от коронавируса. «Смертность в Стамбуле удвоилась по сравнению с предыдущими годами», — подчеркивает агентство, напоминая, что Турция занимает седьмое место в мире как по увеличению числа случаев инфицирования, так и летальных исходов.

Стамбул (сс) Oziel Gómez

Государство обанкротилось — и мы об этом не знаем!

Согласно газете Cumhuriyet, представитель Республиканской народной партии (РНП) в парламентской комиссии по делам семьи, трудоустройству и социальным вопросам здравоохранения Унал Демирташ сделал скандальное заявление. По его словам, семейные врачи и сотрудники центров семейного здравоохранения в турецких провинциях Зонгулдак, Эдирне и Сакарья рассказали, что их зарплата не была начислена 15 декабря. Демирташ отметил, что к нему обратилось большое количество людей, и добавил: «Мне сообщили об очень многих проблемах из разных сфер. Но я никогда не получал жалобу на то, что государственным служащим не была начислена зарплата. В Зонгулдаке, Эдирне и Сакарье, которые относятся к моему избирательному округу, нашим семейным врачам и сотрудникам центров семейного здравоохранения не была начислена зарплата, которая должна поступать 15-го числа месяца. Государство обанкротилось - и мы об этом не знаем!»

Заявление о санкциях США против Турции

Как передает Ahval News, в США объявили об утверждении федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который нацелен на министерство обороны Турции и вводит санкции против Анкары в связи с приобретением российских С-400. Репрессии направлены на турецкое правительственное агентство по оборонной промышленности (SSB), его главу Исмаила Демира и трех других высокопоставленных чиновников. Они повлияют на турецкую оборонную промышленность в целом. Представитель Госдепартамента США Кларк Купер сделал следующее заявление: «У нас не осталось альтернатив санкциям для Турции. Санкции (в отношениях между США и Турцией) позволят установить новый компромисс и пути». По его словам, две страны являются союзниками. Купер добавил: «Быть вместе — это самый оптимальный выбор в интересах Турции, США и НАТО, и лучше всего искать компромисс в этой области. Это ситуация, которая потребует некоторых усилий как от нас, так и от наших коллег в Анкаре».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Реакция Эрдогана на американские санкции

Телеканал NTV приводит слова Эрдогана о санкциях США против Турции: «Главная цель состоит в том, чтобы сделать нас зависимыми, преградив дорогу начинаниям, начатым нашей страной в оборонной промышленности. Мы окажем противостояние этим действиям «пятой силы» таким же образом, как и отражали каждую атаку, которым подвергались за последние семь лет. Мы внимательно следим за усилиями тех, кто не может управлять Турцией так, как они хотят, использовать оппозицию внутри страны и институты для манипуляций. Ни одна страна, кроме Турции, не подвергалась санкциям федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Впервые он применяется к нашей стране как к члену НАТО».

Новое предупреждение от МВФ для Турции

Как следует из статьи газеты Dünya Ekonomi, в то время как экономика Турции демонстрирует негативные эффекты практически во всех областях, резервы Центрального банка страны, которые выпустили более миллиарда долларов на рынки в 2020 году, чтобы остановить падение лиры, находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. Международный валютный фонд направил еще одно предупреждение Анкаре, отметив, что запасы золота в стране снизились в ноябре. Долларовые резервы ЦБ Турции сократились на 43,9 миллиардов долларов.

Лира и доллар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обвинительное заключение, составленное в отношении 47-летней женщины, которая донесла о добровольцах движения «Хизмет» в Дании, было принято и дошло до стадии судебного разбирательства. Уроженка Турции предстанет перед судом за шпионаж. Обвинение просит о тюремном заключении и депортации.

С подписанием 18 марта 2016 года соглашения о беженцах, которое интерпретируется как «козырная карта» Эрдогана, Евросоюз предотвратил наплыв иммиграционной волны. ЕС говорит сегодня, что вся финансовая поддержка в размере шести миллиардов евро, совершенная Турцией в рамках подписанного соглашения о беженцах, была передана.

Стало известно, что корреспонденты агентства Mezopotamya Ajansı Зейнеп Дургут и Азад Кая, а также корреспонденты Jinnews Рожда Айдын и Дерья Рен были задержаны в районе Джизре Ширнака. Репортеры заявили, что полиция направила на них оружие и провела проверку общих сведений о них.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу подчеркнул, что нельзя манипулировать статистическими данными по пандемии коронавируса: «Я не понимаю отношения правительства. Мы довольствуемся ограничениями на выходных. Я призываю Научный совет объяснить это. Вот уже месяц мы не можем сократить количество захоронений, которое превысило 400 в день. В ноябре, по сравнению со средним показателем прошлого года, скончалось на 5500−6000 человек больше».