Минск, , 12:21 — REGNUM В Минске перед началом очередной несанкционированной акции протеста оппозиционно настроенных граждан очевидцы заметили присутствие спецтехники и силовиков на улицах города, сообщает 20 декабря издание TUT.BY.

Рубежи, микроавтобусы, водометы заметили стоящими на улице Саперов, куда также подвезли колючую проволоку.

Спецтехнику, микроавтобусы, а также грузовые машины силовиков зафиксировали в микрорайоне Серебрянка и на улице Пушкинской (у Кальварийского кладбища).

Спецтехника и силовики дежурят у гипермаркета «Гиппо» в микрорайоне Лошица и на улице Чюрлёниса у студенческой деревни.

«Из разных районов города приходит много сообщений о дежурящих силовиках и автозаках. Такие «засады» замечены во дворах на Пушкинской, на проспекте Рокоссовского, в Лошице, на пересечении улиц Одоевского и Е. Полоцкой», — сообщает издание TUT.BY.

Напомним, на Telegram-каналах, координирующих из-за рубежа белорусские протесты, анонсирована очередная акция протеста под названием «Марш трибунала», которая состоится сегодня, 20 декабря, в белорусских городах.