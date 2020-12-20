Минск, 20 декабря 2020, 12:21 — REGNUM В Минске перед началом очередной несанкционированной акции протеста оппозиционно настроенных граждан очевидцы заметили присутствие спецтехники и силовиков на улицах города, сообщает 20 декабря издание TUT.BY.
Рубежи, микроавтобусы, водометы заметили стоящими на улице Саперов, куда также подвезли колючую проволоку.
Спецтехнику, микроавтобусы, а также грузовые машины силовиков зафиксировали в микрорайоне Серебрянка и на улице Пушкинской (у Кальварийского кладбища).
Спецтехника и силовики дежурят у гипермаркета «Гиппо» в микрорайоне Лошица и на улице Чюрлёниса у студенческой деревни.
Напомним, на Telegram-каналах, координирующих из-за рубежа белорусские протесты, анонсирована очередная акция протеста под названием «Марш трибунала», которая состоится сегодня, 20 декабря, в белорусских городах.