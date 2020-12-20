Ереван, , 11:29 — REGNUM Безопасность на проблематичных участках автомобильной дороги в Сюникской области Армении, которая граничит с Азербайджаном, обеспечат российские пограничники, сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства обороны Армении.

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Так, российские пограничные силы в соответствии с достигнутыми договоренностями в целях обеспечения бесперебойного движения разместятся на участке дороги Горис — Давид Бек.

«Безопасность участка дороги Горис — Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками», — сообщили в оборонном ведомстве Армении.

В министерстве обороны Армении также добавили, что по обе стороны линии соприкосновения будут находиться пограничные войска Армении и Азербайджана.

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Напомним, ранее командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что размещенный в Карабахе миротворческий контингент РФ будет и далее способствовать выполнению соглашения об обмене военнопленными между Баку и Ереваном.

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