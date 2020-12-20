Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции» был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили 20 декабря в пресс-службе главы республики.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Как сообщает ТАСС, согласно данному закону, государственным служащим запрещается иметь счета в иностранных банках. В частности, запрещается открывать и владеть счетами (вкладами), хранить наличные и ценности в зарубежных банках, которые находятся за пределами Казахстана.

Данная мера распространяется на лиц, занимающих ответственные государственные должности, уполномоченных выполнять государственные функции, на должностных лиц, а также депутатов парламента и судей.

Поправки в законодательство также исключают возможность условно-досрочного освобождения для лиц, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

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Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Казахстана сообщали, что с начала 2020 года на 76% увеличилось количество коррупционных преступлений.