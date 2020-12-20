Киев, , 03:58 — REGNUM Надежду на то, что кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден в случаев прихода к власти поспособствует урегулированию военного конфликта в Донбассе, выразил президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в интервью изданию New York Times.

Зеленский напомнил, что у Байдена и до выдвижения его на пост главы США были «тесные связи» с Украиной, поэтому он хорошо понимает различия между Россией и Украиной и понимает украинский менталитет. Зеленский предположил, что это «действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории».

Также президент Украины выразил благодарность действующему президенту США Дональду Трампу за ужесточение санкций, направленных против России и призвал США помочь Украине в деле «возврата и деоккупации Крыма».

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке пресс-секретарём президента РФ Владимира Путина возможности встречи российского лидера с Зеленским.

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