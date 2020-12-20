Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Попыток злоупотребить властью с целью пересмотра результатов президентских выборов действующим президентом США Дональдом Трампом опасаются представители администрации Белого дома. Об этом 19 декабря сообщил портал Axios.

Согласно полученной порталом информации, Трамп слишком много времени, по мнению ряда высокопоставленных представителей американской администрации, проводит в беседах со своим экс-помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл. В Белом доме опасаются, что по итогам этих бесед американскому лидеру будут предложены опасные варианты действий.

В частности, Флинн заявлял, что Трамп может заново провести президентские выборы в колеблющихся штатах, введя в них военное положения и задействовав для этой цели войска. Также в Белом доме, якобы, обсуждалась возможность издания указа об изъятии машин для голосования для их тщательного изучения под руководством Пауэлл, чтобы исключить влияние Китая на оборудование для подсчёта голосов.

Представители американской администрации поясняют, что на фоне подобных разговоров «нельзя не начать беспокоиться, чем всё это может закончиться»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп заявил о проигрыше его соперником, политиком Джозефом Байденом, президентских выборов.

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