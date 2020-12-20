Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Указание не публиковать запланированное обвинение в адрес России о её причастности к масштабным кибератакам на ряд компьютерных систем различных ведомств США получили в последний момент сотрудники Белого дома. Об этом 19 декабря сообщает агентство Associated Press.

Агентство приводит слова анонимного источника из числа официальных лиц, знакомых с ситуацией. Утверждается, что официальные лица в Белом доме были готовы опубликовать заявление, включающее обвинения в адрес России в том, что она является основным участником и организатором крупномасштабной хакерской атаки на ряд госведомств в США. Уточняется, что сотрудники администрации Белого дома в «последний момент» получили указание отменить публикацию заявления. При этом причина такого решения не пояснялась.

Напомним, ранее в США сообщили о масштабной кибератаке, которая была осуществлена через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США назвали в числе пострадавших от вторжения хакеров министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент и другие правительственные учреждения. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к хакерским атакам, уточнив, что американские власти располагают «чёткими доказательствами» участия России.

Позднее действующий президент США Дональд Трамп отметил, что масштаб хакерской атаки был преувеличен в СМИ, и выдвинул версию о причастности к кибератаке Китая, а не России.

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