Ереван, , 22:34 — REGNUM В столице Армении Ереване прошла панихида по погибшим в боях с азербайджанскими военными на территории Нагорно-Карабахской Республики.

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Шествие началось с площади Свободы в Ереване. Окончилась процессия масштабной потасовкой из-за манифестантов. Так, у кладбища «Ераблур» в премьер-министра страны Никола Пашиняна кидали разные предметы. Пробившись к военному пантеону, Пашинян возложил цветы и покинул кладбище, передает «Пятый канал».

Также в храме Святого Григория Просветителя карабахский архиепископ Паргев Мартиросян провёл поминальную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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