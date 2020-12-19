Москва, , 22:29 — REGNUM Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане проведут встречу 20 декабря. Об этом 19 декабря сообщили ТАСС в Минэнерго РФ.

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

«Да, — отметили в министерстве. — Встреча (двух министров) состоится завтра».

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что Николай Шульгинов был назначен министром энергетики России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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