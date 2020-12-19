Анкара, , 21:37 — REGNUM Власти Турции выполнят все обещания перед народом до 2023 года. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 19 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

«2023 год станет годом новых побед для Турецкой Республики, — сказал турецкий лидер. — Мы (Власти Турции — прим. ИА REGNUM) выполним все свои обещания перед народом до 2023 года».

Глава государства подчеркнул, что скоростные и высокоскоростные железнодорожные линии уже построены в Турции. По его словам, за последние 18 лет на развитие транспортной инфраструктуры страны были выделены свыше 880 млрд лир.

«В будущем году будет завершено строительство скоростного железнодорожного пути Анкара-Сивас, — сказал Эрдоган. — Сегодня транспортная инфраструктура страны достигла целей, поставленных на 2023 год».

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция обнародует собственную космическую программу.

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