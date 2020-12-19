Вашингтон, 19 декабря 2020, 20:44 — REGNUM Министерство обороны Соединённых Штатов приступило к выводу большей части воинского контингента из Сомали по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает 19 декабря телеканал CNN.

Американские солдаты
Американские солдаты
U.S. Department of Defense

Отмечается, что военных перебрасывают в том числе на другие базы в Восточной Африке.

По словам главы Африканского командования Вооруженных сил США Стивена Таунсенда, американские войска не уходят из региона.

Вашингтон настроен на взаимодействие с «партнёрами в Африке», в том числе в борьбе с экстремистскими группировками, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Сомали американский воинский контингент, который насчитывает около 600 военнослужащих.

Отметим, в конце ноября в Сомали с необъявленным визитом побывал исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

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