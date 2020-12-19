Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Хакеры из Китая могут быть причастны к масштабной атаке на США. Об этом 19 декабря написал действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, средства массовой информации, представители которых подозревают в атаке «работающих на Россию хакеров», преувеличили масштабы данной новости.

«Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, — написал Трамп. — Потому что либеральные средства массовой информации … до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)»

Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что корпорация Microsoft пострадала от атаки хакеров, которая якобы была направлена на федеральные ведомства США.

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