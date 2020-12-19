Киев, , 20:20 — REGNUM В Киеве около 70 участников акций предпринимателей на майдане Независимости получили различные травмы при столкновениях с полицией. Об этом 19 декабря сообщил глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

«У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, предприниматели требуют от властей Украины принять ряд законопроектов, уволить главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а также отказаться от ужесточения карантина.

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