Париж, , 19:55 — REGNUM Власти Великобритании могут получить новый «фолклендский конфликт», если не договорятся с Европейским союзом по рыболовству. Об этом, как пишет Express, заявил мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье.

«Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге? Разговоры о военных кораблях могут льстить эго по обе стороны Ла-Манша, но не помогут достичь соглашения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что Лондон и Брюссель «продвинулись» на переговорах по торговой сделке.

Фон дер Ляйен сообщила, что уже решено «большинство вопросов», но два вопроса остаются неразрешенными — это правила рыболовства и правила конкуренции.

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