Москва, , 19:50 — REGNUM Решение министерства торговли США внести в санкционный список две российские компании — «Космос комплект» и «Совтест комп» — вызвало реакцию среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Все не так забавно, как многим кажется. Экономисты, которые в теме, понимают, что все совсем не смешно. Это вам не те «смешные» и глупые санкции, мол и без вашего французского сыра обойдемся, свой сварим! Нет, тут совсем иные санкции и обычный человек не поймет в чем суть, даже если начнет вникать в суть, изучая данный вопрос», — поделилась мнением Алёна П.

Многие комментаторы отметили, что не считают решение министерства торговли США неопасным для интересов России. Они считают, что деятельность данных компаний должна была вызвать интерес у надзорных органов и в Российской Федерации.

«И что это за новость? Раз в полгода-год список показали и всё. Зачем нам смотреть на компанию где было всего 3 работника с 2010 года?», — пишет Алекс К.

Другие же восприняли новость с радостью. Они считают, что чем больше санкций США введёт против России, то тем лучше будет для самой Российской Федерации, экономика которой приходит в мобилизационное состояние.

«США вводит санкции для блага России. Они знают, что санкции пойдут русским только на пользу. Поднимается сельское хозяйство, начинается импортозамещение, страна слазит с нефтяной иглы и т. д.», — считает Игорь Щ.

Нашлись и те, кто и вовсе не воспринимают подобные санкции со стороны Соединённых Штатов, как ограничения для граждан России. Пользователи уверены, что санкции США направлены только против отдельных политиков и бизнесменов.

«Какая-то пара компаний, причём мутных. Это не Россия. Россия — это прежде всего граждане России. А кто ввёл санкции против граждан России?», — задаётся вопросом пользователь «Д».

Напомним, 18 декабря министерство торговли США внесло в санкционный список две российские компании — «Космос комплект» и «Совтест комп».