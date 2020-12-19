Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Политик Джозеф Байден, представляющий Демократическую партию США, проиграл президентские выборы в стране. Об этом сообщил 19 декабря действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

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«Он (Джозеф Байден — прим. ИА REGNUM) не выигрывал выборы, — написал глава государства. — Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом».

Трамп добавил, что для того, чтобы «великолепную победу» не украли, политикам-республиканцам нужно бороться.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американский лидер сообщил, что с действующим главой Белого дома не связано возможное расследование в отношении сына кандидата на пост президента США Джозефа Байдена Хантера.

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