Москва, , 17:57 — REGNUM Заявление журналиста «Би-би-си» Стивена Розенберга из Великобритании о том, что он преждевременно ушёл с пресс-конференции президента России Владимира Путина из-за срочных дел в редакции, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

»Воспитанный человек никогда не скажет: «Я просто охренел», — написала Ирина П.

Многие комментаторы не поверили объяснению, которое дал британский журналист. По их мнению, это было актом проявления неуважения, как к фигуре главы России, так и к собравшимся коллегам.

«Понятно, у журналистов ВВC в России есть дела поважнее, чем какая-то пресс-конференция главы государства. Нагадил и убежал», — поделился мнением Анатолий З.

Другие же восприняли уход Розенберга с пресс-конференции «логичным поступком». Они считают, что мероприятие было «достаточно скучным», по сравнению с теми, что были раньше. Поэтому, считают они, Розенберг имел право покинуть пресс-конференцию.

«А что ему слушать нужно было ещё 2 часа? Даже иностранец этого бреда не выдержит! Это только нам интересно, как живут они, а им всё равно. Свой вопрос спросил и свалил!», — пишет Сергей У.

Некоторое пользователи уверены, что подобное решение британского журналиста стало одним из немногих событий во время пресс-конференции, которые имели право на внимание.

«Если бы каждый, задав свой вопрос, уходил с конференции — вот то был бы зачёт! Количество просмотров бы возросло в разы», — считает Андрей П.

Напомним, 19 декабря журналист «Би-би-си» Стивен Розенберг из Великобритании заявил о том, что он преждевременно ушёл с пресс-конференции президента России Владимира Путина из-за срочных дел в редакции.