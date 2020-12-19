Лондон, 19 декабря 2020, 17:41 — REGNUM Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество Лондона с Россией и Китаем в киберпространстве, сообщает The Times.
«Чтобы победить Россию и Китай, нам необходимо разбить их в их собственной игре. Чтобы одержать над ними верх, нам необходимо победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны», — сказал Картер.
Генерал добавил, что, вероятно, «следует пойти на обострение в киберпространстве, в то же время несколько ограничив военный потенциал на море и в воздухе и избрав менее агрессивную тональность для трансляции в информационном пространстве».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что чрезвычайному комитету британского правительства COBRA нужно перейти на круглогодичный режим работы из-за того, что есть угроза возобновления Россией «Большой игры».
Читайте также: Британский генерал заявил об угрозе возобновления «Большой игры» с Россией