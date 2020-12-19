Москва, , 17:54 — REGNUM Решение МИД России вернуть после требования Украины подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе ведомства Сергею Лаврову икону XVIII века, чтобы выяснить её происхождение, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Сергей Лавров и Мирослав Додик Mid.ru

»Клянчить подарки обратно. Михаил Задорнов был прав», — пишет пользователь Михаил.

Многие комментаторы пришли к выводу, что представитель Боснии и Герцеговины попросту подставил российский МИД. Они считают, что данная икона попала в страну криминальным способом.

«Лавров и его помощники — образованные люди и профессиональные дипломаты. По реквизитам, на подаренной уникальной иконе, которая является национальным достоянием Украины, они должны были сразу понять, что подарок, возможно, носит криминальное происхождение. Тем более, она непонятным образом исчезла из Луганска, где происходит конфликт, и стала, скорее всего, чьим-то трофеем, который был, вероятно, несколько раз перепродан и попал, таким образом, в виде подарка к Мирославу Додику, который передарил её Лаврову. Да, подставили наши «братушки» российский МИД», — написал Александр А.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что украинская сторона думает лишь о деньгах, а само значение иконы для них не важно. Они пришли к мнению, что чиновники Украины хотят выгодно реализовать данную религиозную ценность.

«Просто они, как обычно, в свойственной, только им, манере, перевели всё в стоимость по деньгам. Посмотрели, что она на аукционе «тянет нехило», вот и зашуршали», — считает пользователь под псевдонимом «Царская охранка».

Другие же предложили проигнорировать требование украинской стороны. Они считают, что подарки возвращать не принято и поэтому необходимо оставить икону в России.

«Что? Опять? Золотой батон Виктора Януковича съели уже да? Теперь икону подавай? Пора укрчинушам золотой пендель дать, пусть летят в Европу!», — написал пользователь Daniel B.

Напомним, 19 декабря российский МИД решил вернуть икону XVIII века, подаренную председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе ведомства Сергею Лаврову, чтобы выяснить её происхождение.