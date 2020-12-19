Анкара, 19 декабря 2020, 17:08 — REGNUM В центр «притяжения для местных и иностранных инвесторов» постепенно превратилась Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 19 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Kremlin.ru

«По сегодняшний день привлечены $220 млрд иностранных инвестиций, что является прямым доказательством этого, — сказал глава государства. — Однако Турция ожидает настоящего прорыва в ближайший период в этом вопросе».

По его словам, Турции, власти которой укрепляют политическую и экономическую независимость, все легче преодолевать различные препятствия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Вашингтона о введении в отношении Турции санкций из-за приобретения российских ЗРС С-400 являются «нападением на суверенные права» страны.

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