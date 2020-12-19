Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Решение о закрытии генерального консульства США во Владивостоке и приостановке работы такового в Екатеринбурге принял американский госсекретарь Майкл Помпео. Об этом 19 декабря сообщил представитель Госдепартамента.

Госсекретарь США Майк Помпео Gage Skidmore

«Госсекретарь (Майк Помпео. —ред.) в тесных консультациях с послом (США в России. —ред.) Джоном Салливаном решил закрыть генеральное консульство США во Владивостоке и приостановить работу генерального консульства в Екатеринбурге», — приводит его слова РИА Новости.

Также он пояснил, что данное решение является частью продолжающихся усилий американских властей по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в РФ и добавил, что данная мера позволит перераспределение сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госдепартамента СШАМайк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов США, поскольку противостоит американским ценностям.