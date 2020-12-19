19 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

В Брюсселе считают, что ориентация ЕС в Закавказье исключительно на дипломатические и экономические средства ничего не даст и необходимо переходить к развитию партнерских отношений в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности. Только тогда, хоть и со временем, к голосу ЕС будут больше прислушиваться там, где его мнение теряет былое значение. Посмотрим, что из этого выйдет.

Станислав Тарасов, , 15:27 — REGNUM



В Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан — Европейский союз. Баку был представлен на заседании делегацией во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, Евросоюз — делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Совет сотрудничества ЕС — Азербайджан состоялся на следующий день после совета Партнерства ЕС — Армения.

Сразу бросаются в глаза следующие важные обстоятельства, связанные с оценкой ситуации со стороны Баку и Брюсселя. В сообщении МИД Азербайджана главный акцент в состоявшемся диалоге сделан на важности заключения нового всеобъемлющего соглашения, по поводу которого переговоры между сторонами ведутся уже долгое время. Брюссель основное внимание сосредоточил на вопросах стратегического партнерства в области энергетики, запуске «Южного газового коридора», проектах в области транспорта и связи, необходимости привлечения в Азербайджан европейских инвестиций. Сделано это не случайно. Дело в том, что переговоры между Азербайджаном и ЕС идут по трем блокам. Первый включает вопросы политики и безопасности, второй — торговли и инвестиций, третий — экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений. По второму и третьему блоку стороны вроде бы договорились. Но до сих пор не проходила азербайджанская редакция первого блока, политического: Брюссель категорически отказывается признать «территориальную целостность Азербайджана».

Глава МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Mfa.gov.az

Некоторые европейские страны на уровне выстраивания двусторонних отношений с Баку, равно как отдельные европейские политические институты и политики, подчеркивали ранее фактор территориальной целостности Азербайджана. Но после соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе, когда Баку восстановил контроль над большей частью утраченных районов, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что «нагорно-карабахский конфликт решен», эта тема утеряла свою актуальность. Из чего следует, что в соглашении о сотрудничестве Брюссель — Баку должны остаться только вопросы, касающиеся больше технических аспектов торгово-экономического сотрудничества. Однако, похоже, ЕС в отношении Азербайджана начинает использовать иной сценарий действий. В итоговом заявлении Совета сотрудничества на первые позиции выводится тезис о необходимости ввода в новое всеобъемлющее соглашение тезиса о «соблюдении демократии, прав человека и основных свобод», что «будет способствовать диверсификации экономики Азербайджана, укреплению торговых отношений и более широкому расширению нашего сотрудничества».

Помимо того, ЕС желал бы сохранить участие Минской группы ОБСЕ в карабахском процессе, «взять на себя роль в поддержке и формировании прочного урегулирования конфликта». А дальше уже можно рассуждать об энергетике, торговле, инвестициях и тому подобном. Но ситуация в регионе после прекращения карабахской войны изменилась принципиальным образом. По словам Алиева, МГ ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении конфликта, несмотря на то, что на протяжении 28 лет имела мандат на это. Более того, изменился расклад сил на границе Европы и Азии. В Европе многие эксперты пытаются утвердить оценку ситуации как «победу в Закавказье трех диктаторов — Путина, Алиева и Эрдогана», призывают оказывать воздействие на ход событий в регионе через требования соблюдать демократические нормы во внутренней политике, что прежде всего касается Азербайджана и Турции, а Армению призывают считать стоящей «на прозападных позициях». По их мнению, работавшая под эгидой ОБСЕ Минская группа должна возобновить свою деятельность именно с таких стартовых условий, чтобы дальше вести партию по определению статуса Нагорного Карабаха.

В противном случае, считает американское издание Politico, «ЕС должен признать свое поражение в Закавказье, как и США, которые оказались глухими к мольбам Пашиняна». Издание призывает ЕС «готовиться к своему последнему бою в Закавказье на стороне Армении, брать инициативу в свои руки». Но как это сделать, ведь Минской группе придется все начинать чуть ли не с чистого листа? Тем более что соглашение, заключенное при посредничестве Москвы, имеет сходство с тем, что, по общему мнению Армении, Азербайджана и международного сообщества, было бы разумным компромиссом в соответствии с так называемыми Мадридскими принципами 10 лет назад. Главное отличие состоит в том, что оно родилось не за столом переговоров, а на поле боя. Вопрос в том, как эти реалии отразятся на подготовке нового всеобъемлющего соглашения Азербайджан — ЕС. Так, директор программы «Большая Европа» в Европейском совете по международным отношениям Нику Попеску уверен, что ориентация Брюсселя исключительно на дипломатические и экономические инструменты ничего не даст и необходимо переходить к развитию партнерских отношений в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности.

От ЕС ждут, что он станет силой, способной оказывать влияние не только в политике и экономике, но и в сфере обеспечения безопасности. Только тогда, со временем, к голосу Брюсселя будут больше прислушиваться там, где его мнение имеет наибольшее значение. Посмотрим, что из этого выйдет.