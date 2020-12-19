Киев, 19 декабря 2020, 13:31 — REGNUM Сотрудники киевской полиции нашли и предъявили подозрение 31-летнему жителю Киева ранее напавшему во время прямого эфира на журналистку одного из украинских телеканалов. Об этом 19 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, 28 ноября в Киеве во время памятных мероприятий по жертвам голода 1932−1933 годов на журналистку телеканала NewsOne в ходе прямого эфира напал мужчина, лицо которого было скрыто под маской. Во время нападения на журналистку неизвестный что-то кричал на сотрудницу СМИ, в конечном итоге нападавший выбил из рук журналистки микрофон и траурную свечу после чего скрылся.
Заместитель главы МВД сообщил, что во время задержания мужчина был удивлен тем, что правоохранителям удалось его разыскать. Мужчине было вручено подозрение по статье 171 Уголовного Кодекса Украины — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.