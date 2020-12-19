Киев, , 13:31 — REGNUM Сотрудники киевской полиции нашли и предъявили подозрение 31-летнему жителю Киева ранее напавшему во время прямого эфира на журналистку одного из украинских телеканалов. Об этом 19 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, 28 ноября в Киеве во время памятных мероприятий по жертвам голода 1932−1933 годов на журналистку телеканала NewsOne в ходе прямого эфира напал мужчина, лицо которого было скрыто под маской. Во время нападения на журналистку неизвестный что-то кричал на сотрудницу СМИ, в конечном итоге нападавший выбил из рук журналистки микрофон и траурную свечу после чего скрылся.

«Несмотря на то, что нападающий был в маске и капюшоне и на камеру попали лишь его глаза и 1//5 часть лица — Полицейские Киева определили личность нападавшего. Теперь он будет отвечать за свои действия. Задержанный ранее не судим. Почему он проявил агрессию к девушке журналисту пояснить не может», — написал Геращенко.

Заместитель главы МВД сообщил, что во время задержания мужчина был удивлен тем, что правоохранителям удалось его разыскать. Мужчине было вручено подозрение по статье 171 Уголовного Кодекса Украины — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.