Ереван, , 13:19 — REGNUM Об активном участии российских пограничников в работах, которые связаны с обеспечением безопасности в Сюникской области Армении, граничащей с Азербайджаном, заявил 19 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

«Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике, и это абсолютно новая ситуация с точки зрения безопасности», — цитируют Пашиняна РИА Новости.

Пашинян отметил, что в Сюникской области границы уточняются, а вооруженные силы Армении и пограничники размещаются вдоль границ, признанных на международном уровне. Глава армянского правительства отметил, что все это делается для того, чтоб обеспечить и укрепить гарантии безопасности Сюника.

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Армянский премьер-министр подчеркнул, что на участках, которые находятся за пределами международно признанных границ Армении в последние дни была велика вероятность возобновления боевых действий, которые могли бы перекинуться на Сюникскую область, на территорию республики со всеми вытекающими из этого последствиями.

«А сегодня, размещаясь на международно признанных границах, мы создаем гарантии безопасности для Сюника, потому что это уже граница той безопасной системы, в которую мы входим», — отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о возможности увеличения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в случае необходимости и с согласия всех сторон.

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