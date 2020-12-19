Москва, , 13:18 — REGNUM Подаренную председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову икону вернут дарителям, чтобы ее история была уточнена по линии Интерпола. Об этом 19 декабря сообщили в МИД РФ.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — приводит сообщение российского МИД «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что в ходе визита главы российского дипведомства в Боснию и Герцеговину Додик подарил ему икону XVIII века, написанную в Луганске. Позднее посольство Украины в БиГ потребовало вернуть украинской стороне данную икону.