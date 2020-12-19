Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга пока не собираются ослаблять действующие ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это объясняется сохранением предельной нагрузки на городское здравоохранение, сообщили 19 декабря в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего городскую экономику.

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Во время встречи с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции чиновник заявил, что количество свободных коек в петербургских стационарах не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора, и множество больных находится в тяжелом состоянии, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется.

«Мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд — можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений», — сказал Евгений Елин.

Ранее в комздраве Петербурга заявили о всего 4% свободных коек для больных с ковидом и пневмонией и сообщили, что городская медицина работает на пределе своих возможностей.

По данным Смольного, на 18 декабря более 71 тыс. человек в городе больны COVID-19, из них около семи тысяч находятся в стационарах. В последние дни туда доставляется рекордное количество заболевших, по 900−1000 и более человек в сутки. В Санкт-Петербурге за 18 декабря выявили 3754 новых носителей коронавируса.

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