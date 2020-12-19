Бишкек, , 11:03 — REGNUM Жеребьевка между зарегистрированными кандидатами на должность президента Киргизии по определению очередности включения их в избирательный бюллетень была проведена сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии.

Согласно результатам жеребьевки первым в списке кандидатов в президенты республики будет Садыр Жапаров, вторым и третьим кандидатами — Канатбек Исаев и Мыктыбек Арстанбек соответственно. Четвертым кандидатом в избирательном бюллетене будет значиться Клара Сооронкулова, пятым — Имамидин Ташов. Последним, восемнадцатым, по очередности кандидатом в президенты Киргизии будет Каныбек Иманалиев.

Жеребьевка была проведена рабочей группой по приему документов кандидатов на высшую должность в государстве. В ней также принимали участие уполномоченные представители кандидатов в президенты республики, представители СМИ и общественные наблюдатели.

Напомним, внеочередные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года.