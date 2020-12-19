Луганск, 19 декабря 2020, 09:45 — REGNUM Представитель Луганской Народной Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева призвала жителей республики, которые в будущем могут принять решение вакцинироваться от коронавирусной инфекции на Украине обдумать свое решение. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск», сообщает 18 декабря ГТРК ЛНР.
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Обратившись к жителям республики Кобцева призвала их «во избежание каких-либо неприятностей» перед принятием решения о вакцинации на территории Украины «хорошенько» подумать.
Кобцева также напомнила о том, что на территории Украины на непонятных основаниях работают порядка пятнадцати американских бактериологических лабораторий.
Чиновник также пояснила, что врачам, работающим в Луганской Народной Республике будет сложно помочь тем, у кого могут возникнуть осложнения в результате применения вакцины, о составе и происхождении которой ничего неизвестно.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине в план вакцинации от коронавируса включены жители ДНР, ЛНР, а также Крыма.