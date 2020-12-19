Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден дал высокую оценку одобрению в стране уже второй вакцины от коронавируса, на этот раз от компании Moderna, регистрацию которой Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба избирательного штаба Байдена.

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«Сегодняшняя авторизация FDA использования вакцины от COVID-19 Moderna в чрезвычайных обстоятельствах — ещё один знаковый этап нашей битвы ради победы над кризисом, перед которым стоит наша страна сегодня», — приводятся в сообщении слова Байдена.

По его словам, теперь важно произвести необходимое количество доз вакцины, а также организовать её распределение и массовую вакцинацию населения.

Напомним, в США уже началась вакцинация населения препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для применения на территории страны вторую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, разработанную американской компанией Moderna.

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