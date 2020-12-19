Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Россия входит в список врагов США поскольку противостоит американским ценностям, заявил глава госдепартамента Майк Помпео в интервью радиошоу Марка Левина.

По его словам, у Соединенных Штатов таких врагов много.

«Мне постоянно задают вопрос: «Кто наш враг?» Ответ следующий: есть много тех, кто желает подорвать наш образ жизни, нашу республику и основные демократические принципы. Россия определенно находится в этом списке», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Майк Помпео обвинил РФ в угрозе стабильности в Средиземноморском регионе. По его мнению, российская сторона якобы использует дезинформацию, провоцируя хаос, конфликты и разногласия.

18 декабря стало известно, что США закроют в России два своих генеральных консульства — во Владивостоке и Екатеринбурге.

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