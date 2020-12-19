Киев, , 07:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в план вакцинации в возглавляемой им стране включены жители республик Донбасса, а также Крыма, которые по словам украинского лидера проживают на «временно оккупированных» территориях. Об этом Владимир Зеленский сообщил в очередном своем видеоблоге, опубликованном 18 декабря на его странице в социальной сети Facebook.

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Украинский лидер отметил, что министерство здравоохранения разработало план вакцинации, в соответствии с которым в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, военнослужащие, социальные работники, работники сферы образования и лица в возрасте старше 65 лет. Первая вакцина по словам Зеленского на Украине ожидается в конце первого квартала 2021 года.

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«Ну и конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них. Это все наши люди, наши украинцы и мы делаем все, чтобы они это ощущали», — отметил он.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили 12 630 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Отметим, после государственного переворота (так называемый майдан), который произошел на Украине в феврале 2014 года, жители Крыма на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Смену власти на Украине в результате государственного переворота также отказались признавать жители Луганской и Донецкой областей, в отношении которых Киев объявил в апреле 2014 года начало так называемой антитеррористической операции, которая является полномасштабной войной против жителей республик Донбасса, продолжающейся по настоящее время. Война в Донбассе по официальным данным унесла жизни тысяч граждан республик Донбасса и привела к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.