Киев, , 07:15 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, которые имеют гражданство Украины, будут внесены в план вакцинации от COVID-19, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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По его словам, власти страны уже разработали национальный план вакцинации. Документ предполагает, что первыми вакцину на Украине получат медицинские и социальные работники, педагоги, военнослужащие, а также лице старше 60 лет.

При этом Зеленский отметил, что поставки препарата в страну начнутся не ранее марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры о поставках вакцин от COVID-19 со всем производителями, за исключением российских.

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