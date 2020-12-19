Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Санкционный список США пополнился двумя российскими компаниями — «Космос Комплект» и «Совтест Комп», а также гражданином России Ильясом Сабировым, сообщается на сайте американского министерство торговли.

Всего в этот перечень попали 78 юридических и физических лиц из Германии, Франции, Италии, Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и других стран.

С этого дня американские компании, которые намерены заключать сделки с этими лицами, должны получать от властей США специальную лицензию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря министерство финансов США внесло в свой черный список венесуэльскую компанию Ex-Cle Soluciones Biometricas из-за поставок властям Венесуэлы оборудования и программного обеспечения.

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