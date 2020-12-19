Подгорица, , 06:57 — REGNUM Франция поддерживает процесс европейской интеграции Черногории, что на практике подтверждается помощью французского эксперта реализации реформ в этой области, заявил посол Франции Лоран Гонсалвеш на встрече с министром иностранных дел Джордже Радуловичем 18 декабря. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Гонсалвеш отметил, что регион Западные Балканы высоко расположен в списке стратегических приоритетов французской дипломатии, и что основное внимание при сотрудничестве с Черногорией в предстоящий период будет уделено укреплению коммуникации на политической арене.

Радулович ознакомил Гонсалвеша с целями внешней политики Черногории, которая, как он указал, остаётся приверженной членству в НАТО, европейской интеграции и добрососедским отношениям.

Он поблагодарил Гонсалвеша за поддержку Францией Черногории в рамках процесса переговоров с Европейским союзом, добавив, что это станет одним из ключевых факторов успеха Черногории в преддверии.