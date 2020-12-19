Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 18 декабря подписал экстренно принятый Конгрессом закон, продлевающий финансирование федерального правительства на срок до 20 декабря — на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее законопроект, позволяющий не допустить остановку работы государственных структур, был поддержан обеими палатами Конгресса США.

Необходимость этой меры была вызвана продолжением консультаций по проекту полноценного бюджета на 2021 год, принятие которого Конгрессом США ожидалось до 18 декабря. В бюджет также планируется включить пакет экстренных мер по поддержке экономики США. Напомним, что предыдущий документ, на неделю продлевавший финансирование текущей деятельности правительства США, прекращает своё действие в ночь на 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении финансирования федерального правительства ещё на два дня, ранее принятый Палатой представителей, 18 декабря был поддержан Сенатом Конгресса США.

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