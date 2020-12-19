Белград, , 06:58 — REGNUM Вечером, 18 декабря, президент Сербии Александр Вучич в эфире телепередачи Prva tema» на сербском телеканале TV Prva заявил, что до апреля 2022 года Сербия не признает независимость Косово.

Напомним, в апреле 2022 года в стране пройдут очередные президентские и парламентские выборы.

По словам Вучича, на этих выборах народ Сербии решит, как дальше будет развиваться политика в отношении Косово.

Александр Вучич У нас много важных вопросов. Но до апреля 2022 года, когда пройдут президентские и парламентские выборы, этого не произойдет, а потом — люди решают.

Далее Вучич подчеркнул, что в Белграде осознают, что Соединенные Штаты не изменят свою позицию по Косово, какая бы администрация не пришла к власти.

«Это правда, что они теряют терпение, но Сербии удается сопротивляться и откладывать (признание)», — заявил сербский президент.

При этом политик отметил, что администрация Джо Байдена несомненно будет оказывать давление на Сербию, чтобы добиться решения «косовского вопроса».

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