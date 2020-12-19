Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Соединённые Штаты сталкиваются с нарастающими в космосе угрозами, исходящими из России и Китая, заявил 18 декабря вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Белом доме по случаю предстоящей первой годовщины основания американских Космических сил.

«Нам об этом напомнили лишь на текущей неделе, когда Россия провела еще один запуск противоспутниковой ракеты», — сказал он.

По словам Пенса, США «стремятся к миру посредством силы», и потому военнослужащих Космических сил отныне следует именовать «стражами».

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Напомним, 16 декабря космическое командование США обвинило Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Что именно увидели в небе американские военные пока осталось неизвестным — в США не привели никаких доказательств выдвинутого обвинения. В России, в свою очередь, назвали его «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности».

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