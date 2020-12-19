Прага, , 07:36 — REGNUM В министерстве иностранных дел Чехии 18 декабря в интервью для Deutsche Welle заявили, что Республика глубоко разочарована тем, что состав переговорной команды, которая должна была официально начать переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, не была одобрена.

Чешские дипломаты подчеркнули, что не собираются одобрять заключение о расширении с включенной в него по настоянию Болгарии частью «об ошибочной интерпретации истории» в Северной Македонии, под которой в Софии понимают упоминание о болгарской оккупации Северной Македонии и уверенность в существовании македонского языка и народа.

«Республика в течение последних 16 лет всегда поддерживала политику расширения. Это не изменилось и принятии решения. Однако, по внимательном рассмотрении мы не могли согласиться с предложенным текстом», — заявили в Праге.

В МИД Чехии считают, что целью внесения изменений в документ было скорейшее одобрение переговорных рамок, однако «текущий текст может иметь противоположный эффект», поскольку «упоминание о фальсификации истории может повредить процессу расширения».

В Чехии отметили, что с их опасениями в связи с требованиями Болгарии согласны и в ряде других стран Евросоюза.

Напомним, на текущем этапе Болгария блокирует переговоры, отказываясь одобрить переговорные рамки и начало первой межправительственной конференции до того, как Северная Македония согласится на ряд уступок по вопросам идентичности. До сих пор в Евросоюзе говорили о необходимости разрешения противоречий, но прямо не осуждали выставленные Скопье условия — а это требование об отказе от упоминаний о македонском языке в официальных документах Евросоюза, снятие памятных табличек, упоминающих о болгарской оккупации страны, а также признание наличия болгарского происхождения у македонского языка и культуры.

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