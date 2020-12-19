Киев, , 06:11 — REGNUM К уменьшению количества энергии на Украине приводит проституция, заявил 18 декабря депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук («Слуга народа») в эфире телеканала «Громадьске».

Он признался, что получил свои знания благодаря «ведическим наукам», и там же выяснил, что «раздача (женщинами) своей энергии, особенно иностранцам» ведёт к её уменьшению в целом по стране.

Камельчук раскритиковал также аборты, назвав их «уничтожением психофизического состояния женщины».

Ранее этот депутат называл COVID-19 «вымышленной болезнью», а любые вакцины от неё «не вызывающими доверия».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат «Слуги народа» объявил COVID-19 «выдуманной болезнью»