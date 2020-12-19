Лондон, , 05:42 — REGNUM Последствия кибератак, которые якобы осуществлялись хакерами из России на сервера британских ведомств, решили изучить в Национальном центре кибербезопасности Великобритании (NCSC). Об 18 декабря сообщил начальник оперативного управления организации Пол Чичестер.

«Мы сотрудничаем с международными партнерами, чтобы в полной мере определить масштаб (инцидента — ред.) и какие-либо последствия для Великобритании», — цитируют в пресс-службе NCSC Чичестера.

По его словам, по результатам проверки спецслужба намерена снизить возможные риски, вызванных кибератакой с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Напомним, с этим брендом американские СМИ связали «атаку русских хакеров» на американские государственные учреждения. По информации в прессе, хакеры из России якобы шпионили за минфином, министерством внутренней безопасности, минздравом и Госдепом США.

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