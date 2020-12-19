Брюссель, , 05:09 — REGNUM Евросоюз сможет добиться стабильности на континенте при условии, что найдёт баланс в отношениях с Россией и Турцией, написал 18 декабря Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге.

«С момента своего создания Османская и Российская империи были частью этого уравнения, — объяснил он. — И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией».

Такой комментарий главы дипломатии ЕС последовал за заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о фактах, подтверждающих неготовность Евросоюза к нормальным отношениям с Москвой.

Читайте также: Евросоюз не готов к нормализации отношений с Россией — Лавров

Кроме того, в октябре этого года российский министр допускал, что Россия может перестать общаться с Европейским союзом в случае, если западные страны не поймут необходимости уважительного диалога с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали условие для диалога России с Евросоюзом