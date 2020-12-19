Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс США уведомление о намерении закрыть в России два генконсульства — во Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на источники 18 декабря сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным источников, уведомление о планах Госдепартамента США полностью закрыть генеральное консульство во Владивостоке, а также временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, было направлено в Конгресс США ещё 10 декабря. Отмечается, что это решение американской администрации якобы напрямую связано с решением России, которая в 2017 году сократила максимальную численность сотрудников американских дипломатических миссий на территории страны.

Напомним, что ранее в ряде СМИ была опубликована информация о возможном закрытии в России двух генконсульств США. Комментируя такую перспективу, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это вряд ли повлияет на ухудшение отношений между РФ и США, поскольку «уж точно дальше отношения это не испортит».

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве США в Москве не стали подтверждать ранее опубликованные в СМИ предположения о возможном закрытии генеральных консульств во Владивостоке и Екатеринбурге.

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