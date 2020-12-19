Лондон, , 04:21 — REGNUM Ряд британских организаций также пострадали в результате кибератаки на федеральные ведомства Соединенных Штатов, передает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленный источник в сфере IT-безопасности.

Источник утверждает, что в настоящее время власти Соединенного Королевства оценивают ущерб от атаки хакеров, а также выявляют масштабы произошедшего. При этом отказался назвать ведомства Великобритании, пострадавшие от кибератаки. Также глава британского Национального центра кибербезопасности призвал организации страны принять необходимые меры для защиты информационных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба минэнерго США завила, что кибератака в США не затронула ядерные объекты и управление по ядерной безопасности. По словам главы пресс-службы, атомные объекты работают в штатном режиме.

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