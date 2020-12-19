Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Законопроект о продлении финансирования федерального правительства ещё на два дня, ранее принятый Палатой представителей, 18 декабря был поддержан Сенатом Конгресса США. Заседание транслировалось на сайте Сената.

Ожидается, что документ, позволяющий не допустить остановку работы государственных структур, президент США Дональд Трамп подпишет в ближайшие часы.

Необходимость этой меры была вызвана тем, что по проекту полноценного бюджета на 2021 год, принятие которого ожидалось до 18 декабря, ещё продолжаются консультации в Конгрессе. Американские законодатели рассчитывают принять бюджет, в который также будет включён пакет экстренных мер по поддержке экономики США, за добавленные два дня.

Напомним, что предыдущий документ, уже продлевавший финансирование текущей деятельности федерального правительства США на неделю, прекращает своё действие в ночь на 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о продлении финансирования федерального правительства ещё на два дня — до 20 декабря был одобрен 18 декабря Палатой представителей Конгресса США.

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