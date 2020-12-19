Мехико, , 02:40 — REGNUM Бывший губернатор мексиканского штата Халиско Аристотель Сандовал был убит на пляже курорта Пуэрто-Валларта в Мексике, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Сообщается, что Сандовалу выстрелили в спину, когда он зашел в туалет в ресторане в центре города.

«Бывший губернатор встал из-за стола, где он сидел с остальными обедающими, пошел в туалет, где на него кто-то напал со спины», — заявил генпрокурор штата Халиско Жерардо Октавио Солис.

Он добавил, что в этот момент у ресторана на улице началась перестрелка, связанная с убийством политика. В настоящее время на курорт направлены силовики для расследования и поимки преступников.

Сандовал занимал пост губернатора штата Халиско с 2013 по 2018 годы. До этого он был мэром города Гвадалахара.