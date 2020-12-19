Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Законопроект о продлении финансирования федерального правительства ещё на два дня — до 20 декабря был одобрен 18 декабря Палатой представителей Конгресса США. Заседание транслировалось на сайте палаты.

После одобрения документа Сенатом, которое ожидается в ближайшее время, законопроект должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Необходимость этой меры, которая должна обеспечить непрерывное функционирование госструктур США, вызвана тем, что полноценный бюджет на 2021 год, принятие которого ожидалось до 18 декабря, ещё не получил одобрения Конгресса.

Напомним, что предыдущий документ, продлевающий финансирование текущей деятельности федерального правительства США, прекращает своё действие в ночь на 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 11 декабря подписал закон, продлевающий финансирование правительства на срок до 18 декабря.

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