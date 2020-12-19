Тегеран, , 09:27 — REGNUM 18 декабря посол Ирана в Пекине назвал Китай крупным торговым партнером, заявив, что двусторонние отношения еще сильнее укрепятся в 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В эксклюзивном интервью телеканалу China Phoenix TV Мохаммад Кешаварзаде отметил, что в 2021 году исполняется 50 лет со дня установления связей между двумя странами и следует воспользоваться этой возможностью для укрепления двусторонних отношений.

«Китай является крупным коммерческим партнером Ирана. Конечно, из-за санкций и пандемии коронавирусной инфекции экономические отношения между двумя сторонами пострадали, но в следующем году эта тенденция изменится, и торгово-экономические отношения снова будут процветать», — сказал он.

Говоря о готовности китайских компаний выйти на большой рынок Ирана, иранский посол отметил, что у двух стран есть значительный потенциал и возможности для сотрудничества в областях промышленности, науки и техники, культуры, экономики, торговли, транспорта и энергетики.

Напомнив, что Иран также заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Китаем, он заявил, что в ближайшее время эти отношения значительно расширятся, а на следующий год подготовлены планы по празднованию годовщины установления официальных отношений между двумя странами.