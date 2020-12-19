Тегеран, , 09:31 — REGNUM 18 декабря пресс-служба Ассамблеи государственной целесообразности Ирана объявила, что в ответ на просьбу президента страны Верховный лидер революции согласился с продлением срока рассмотрения законопроектов ФАТФ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В заявлении отмечается, что в письме лидеру Исламской революции аятолле Хаменеи президент Рухани попросил продлить рассмотрение Ассамблеей целесообразности законопроектов Палермо и ФФТ, которые связаны с присоединением Ирана к ФАТФ.

«Президент призвал Совет заложить надлежащую основу для того, чтобы Иран стал членом ФАТФ. Верховный лидер, в свою очередь, согласился продлить время рассмотрения этого вопроса», — говорилось в послании.

Ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи указал на распоряжение Хаменеи о пересмотре законопроектов. Указывая на приказ лидера рассмотреть вопрос о ФАТФ, Рабиеи отметил, что из-за важности данного вопроса для улучшения международных банковских и финансовых отношений Верховный лидер приказал повторно изучить его.