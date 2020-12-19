Тегеран, , 09:46 — REGNUM 18 декабря глава Высшего совета по правам человека иранской судебной системы решительно осудил резолюцию, принятую Европейским Союзом против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Те, кто препятствовал доступу невинных детей к медицине, не компетентны даже говорить о правах животных, не говоря уже о правах людей», — заявил Али Багери-Кани в прямом эфире на радиостанции.

Эти замечания прозвучали после того, как Европейский Союз принял так называемую резолюцию по правам человека после казни Рухоллы Зама, осуждающую деятельность страныв области поддержания и защиты прав человека.

По словам иранского чиновника, европейские страны сейчас причастны к убийству десятков иранских детей, которые не смогли получить доступ к медицине из-за санкций Запада. «Европейцы зашли так далеко, что дали шведское гражданство преступнику, который, помимо шпионажа, сыграл важную роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков», — отметил Багери Кани.

Ссылаясь на просьбу Европейского парламента к Ирану принять специального докладчика, он заявил:

«Нет необходимости ездить в Иран для осуществления наблюдения за нарушениями прав человека. Достаточно пройтись по коридорам Европарламента, чтобы увидеть террористов, чьи руки запятнаны кровью 17 000 невинных иранских граждан».