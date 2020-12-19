Тегеран, , 09:43 — REGNUM 18 декабря новый посол Ирана в Португалии Мортеза Даманпак Джами осудил двойные стандарты европейских стран в вопросах о правах человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Действительно ли ЕС верит, что смертная казнь — это жестокое и бесчеловечное наказание? Тогда как насчет казней этих 10 человек в США? Где находится Европейская служба внешних действий (EEAS)?», — написал Даманпак в своем твиттере.

Он также отметил:

«Где же хотя бы заявление, осуждающее этот акт самым решительным образом? Позор вашим двойным стандартам!». Новый посол Ирана в Португалии также использовал хэштеги «#Khashogchi и #HumanRights» в своем сообщении в Twitter-аккаунте.

Напомним, что ранее Европарламент принял две резолюции с критикой ситуации с правами человека в Китае и Иране.

Глава Высшего совета по правам человека иранской судебной системы решительно осудил резолюцию, принятую Европейским Союзом.

«Те, кто препятствовал доступу невинных детей к медицине, не компетентны даже говорить о правах животных, не говоря уже о правах людей», — заявил Али Багери-Кани.